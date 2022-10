RENCONTRE DE CORS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

2022-10-25 19:00:00 – 2022-10-25 20:00:00

Sarthe Les grands élèves de 3ème Cycle et les enseignants des Conservatoires des Pays de la Loire invite Monsieur Hervé Joulain, premier Cor solo de l’Orchestre National de France, à un grand concert en 3 sets, reprenant les oeuvres de Franz Schubert, Reinhold Glière et Alexandre Borodine. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Concert – Rencontres de Cors – Invité : Hervé Joulain +33 2 43 47 38 62 Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

