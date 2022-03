Rencontre de chorales Salle des Fêtes Arles Catégories d’évènement: Arles

Seront présents la Chorale de l’amicale des Corses et Amis de la Corse, la Croche-coeur, la Boîte à chanson et le choeur Provence Languedoc

entrée libre

L’Association Arles Madagascar Développement Mahavoky organise une rencontre de chorales Salle des Fêtes 3 boulevard des Lices 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

