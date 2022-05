RENCONTRE DE CHANTS TRADITIONNELS ITALIENS – 24/06 au 30/06 à Madières dans les Cévennes Madières, 24 juin 2022, Rogues.

Madières, le vendredi 24 juin à 10:00

Anna Andreotti et Margherita Trefoloni vous transmettront un répertoire de chants choisis autour des figures féminines dans le chant italien de tradition orale. Madières, terre de frontière, de limites à franchir et d’existences exemplaires à faire résonner. On ira chercher ces figures féminines jusque dans les vallées les plus reculées, dans les vallées occitanes, orthodoxes, arbëreshe ; on se penchera, en chantant, sur ces récits de mères, de prostitués, de vierges, de saintes et de madones qui fleurissent un peu partout dans la péninsule. Du Piémont à la Sicile, du Val d’Aoste aux Pouilles, les destins héroïques, pathétiques, guerriers ou tout simplement humains entreront en résonance avec la vallée de la Vis !

sur inscription – place limité – renseignements par mail lamaggiante@gmail.com

Voyage dans le chant italien de tradition orale

Madières 36 rue du Cap Del Mas Rogues Aveyron



