Rencontre de Bienvenue Montbrun-les-Bains, 16 juin 2021-16 juin 2021, Montbrun-les-Bains.

Rencontre de Bienvenue 2021-06-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-16 19:00:00 19:00:00 Les Thermes Les Crottes

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains

La Municipalité, l’Office du Tourisme et les Thermes invitent tous les curistes et touristes à cette rencontre de bienvenue conçue comme un lieu d’échanges et de débats. Venez en plus dégustez des produits locaux et rencontrer nos producteurs !

montbrun@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 82 49 http://baronnies-tourisme.com/

