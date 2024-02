Rencontre : David Coulon La Galerne Le Havre, mercredi 21 février 2024.

Rencontre : David Coulon La Galerne Le Havre Seine-Maritime

David Coulon est psychologue, écrivain et metteur en scène. Il s’intéresse aux individus en phase de rupture mentale dans un univers social qui les broie. Son livre Le village des ténèbres a été un coup de cœur de Franck Thilliez.

Pour son cinquième roman Demain disparue, David Coulon situe l’action dans la campagne normande, pendant un soir de tempête. Lif et Romuald, un couple au bord de la rupture, sont invités chez des amis, ils prennent la route et en arrivant, ils découvrent des rues désertes et des maisons plongées dans le noir. Quant à leurs amis, ils paraissent terrorisés par un couple d’adolescents, Joris et Ludmila, eux aussi invités à ce dîner. Ce n’est que le début d’un véritable cauchemar…

Tout public

Entrée libre, sur inscription

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21



