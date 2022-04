Rencontre d’auteurs Saint-Laurent-de-Neste, 23 avril 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Rencontre d’auteurs à la médiathèque SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

2022-04-23 – 2022-04-23 à la médiathèque SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées 5 huiles essentielles pour l’été.

Présentation de Claudie Bourry, auteure du guide : “l’aromathérapie et ses alliés naturels”

Suivie d’un pot amical.

Entrée libre. +33 6 30 22 73 00 à la médiathèque SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

