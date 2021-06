La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Rencontre d’auteurs La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Rencontre d’auteurs La Chaise-Dieu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Chaise-Dieu. Rencontre d’auteurs 2021-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-17 18:00:00 18:00:00

La Chaise-Dieu Haute-Loire Rencontre d’auteurs « Passeurs de mots se jette à l’eau » passeursdemots@parc-livradois-forez.org +33 4 73 95 57 57 http://passeursdemots.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville 45.33565#3.70769