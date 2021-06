Blois Maison de la bd Blois, Loir-et-Cher Rencontre d’auteurs et séance dédicaces Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Maison de la bd, le samedi 26 juin à 15:00

La Maison de la bd organise une séance de dédicaces avec des auteurs de la région. Présence de la librairie Voyage au Centre des Livres avec la présentation d’ouvrages jeunesse. L’auteur Titwane sera présent.

Entrée libre

2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T17:00:00

