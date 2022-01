Rencontre d’auteurs de Dallet Mur-sur-Allier Mur-sur-Allier Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier

Puy-de-Dôme

Rencontre d’auteurs de Dallet Mur-sur-Allier, 29 janvier 2022, Mur-sur-Allier. Rencontre d’auteurs de Dallet Dallet 2 place de la halle Mur-sur-Allier

2022-01-29 10:30:00 10:30:00 – 2022-01-29 Dallet 2 place de la halle

Mur-sur-Allier Puy-de-Dôme Mur-sur-Allier Rencontres d’auteurs de Dallet à Dallet +33 6 98 69 19 32 Dallet 2 place de la halle Mur-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mur-sur-Allier Adresse Dallet 2 place de la halle Ville Mur-sur-Allier lieuville Dallet 2 place de la halle Mur-sur-Allier