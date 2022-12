Rencontre d’auteur : René Frégni Lambesc, 3 février 2023, Lambesc .

Rencontre d’auteur : René Frégni

6 Avenue De la Résistance Médiathèque Lambesc Bouches-du-Rhône Médiathèque 6 Avenue De la Résistance

2023-02-03 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-03 21:00:00 21:00:00

Médiathèque 6 Avenue De la Résistance

Lambesc

Bouches-du-Rhône

René Frégni est né à Marseille en 1947. Depuis plusieurs années, il anime des ateliers d’écriture dans la prison d’Aix-en-Provence et dans celle des Baumettes.

Auteur de plus d’une vingtaine de romans dont Les vivants au prix des morts, Prix des Lecteurs Gallimard 2017, et Dernier arrêt avant l’automne, Grand Prix de l’Association des écrivains et journalistes du tourisme, René Frégni viendra nous parler de son processus créatif et de son itinéraire d’écrivain.

La librairie Mot à Mot de Pertuis sera présente pour vous permettre d’acheter les ouvrages de l’auteur et une séance de dédicaces clôturera ce rendez-vous.

À l’occasion de la sortie de son dernier roman Minuit dans la ville des songes, la Médiathèque a le plaisir d’accueillir l’auteur René Frégni pour un moment d’échange sur son œuvre et son parcours d’auteur.

+33 4 42 17 00 63 Médiathèque

Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc

dernière mise à jour : 2022-12-21 par