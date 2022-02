Rencontre d’auteur – « nouvelles de senonches ou d’ailleurs » Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Rencontre d’auteur – « nouvelles de senonches ou d’ailleurs » Senonches, 12 mars 2022, Senonches. Rencontre d’auteur – « nouvelles de senonches ou d’ailleurs » Senonches

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 16:30:00

Monsieur Philippe Lipchitz, écrivain eurélien , partagera avec nous, « Habitants de Senonches… ou d'ailleurs! » Au programme: lecture d'extraits des « Nouvelles », suivie d'un temps d'échange autour des romans de Philippe Lipchitz. Renseignements à partir du 1er mars. Port du masque et pass demandé

mediatheque.senonches@foretsduperche.fr +33 2 37 37 37 24 http://www.lesforetsduperche.fr/culture-et-tourisme/mediatheque-de-la-ferte/

