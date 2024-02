Rencontre d’auteur Michel Fleck Bibilothèque Vasles, samedi 9 mars 2024.

Michel Fleck fait partie du monde des écrivains amateurs et depuis sa jeunesse, la lecture et l’écriture l’ont toujours porté et aidé à se construire.

Il a écrit quatre romans intitulés Solitudes, Le Mécréant et deux policiers Le village englouti et Clarisse. Une expérience de théâtre rural en tant qu’acteur l’a amené à écrire quatre pièces de théâtre La répétition, Et pourtant cette nuit, La présentation et Normal qui est Normal. Tous édités aux éditions Edilivre.

Un roman policier intitulé Sarah est en cours d’écriture. Une pièce de théâtre élaborée avec un collectif et intitulée La Morsure des secrets est également en cours d’écriture. .

2024-03-09 10:00:00

Bibilothèque 7 Espace Agora

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

