Lieuran-Cabrières 34800 Lieuran-Cabrières À 19h, à la bibliothèque municipale, rencontre d’auteur. Savoir enfin qui nous lisons avec Carole Martinez pour son roman « Les roses fauves ». Carole Martinez, formidable conteuse, libère ses personnages et nous embarque à leur suite dans un monde où le merveilleux côtoie le réel… Rencontre animée par Gérald de Murcia.

Entrée libre. À 19h, à la bibliothèque municipale, rencontre d’auteur. Savoir enfin qui nous lisons avec Carole Martinez pour son roman « Les roses fauves ». Carole Martinez, formidable conteuse, libère ses personnages et nous embarque à leur suite dans un monde où le merveilleux côtoie le réel… Rencontre animée par Gérald de Murcia.

