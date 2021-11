Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Rencontre d’auteur : Laure Guérin-Chalot Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque André Malraux, le samedi 5 mars 2022 à 15:00

Laure Guérin présente son livre “Rose Harel, poétesse et servante – 1826-1885″. L’autrice ressuscite la lexovienne Rose Harel, femme du peuple devenue femme de lettres et, avec elle, tous les ” invisibles “. Fileuse, servante de ferme, tisserande, domestique dans une famille de Vimoutiers, puis à Lisieux, Rose est poétesse dans l’âme. Enfant illégitime de milieu pauvre, elle apprend tout de même à lire et à écrire pour ” transformer en mots ses pensées “. Elle deviendra une poétesse reconnue.

Gratuit

