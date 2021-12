Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Rencontre d’auteur : Jean-Paul Delfino Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Rencontre d’auteur : Jean-Paul Delfino Lambesc, 14 janvier 2022, Lambesc. Rencontre d’auteur : Jean-Paul Delfino Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

2022-01-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-01-14 21:00:00 21:00:00 Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc La librairie Mot à Mot de Pertuis sera présente pour vous permettre d’acheter un ou des livres de Jean-Paul Delfino que vous pourrez vous faire dédicacer.

Cette soirée sera clôturée par un apéritif. Venez à la rencontre de Jean-Paul Delfino pour un moment d’échanges autour de ses différents ouvrages. Une présentation de ses 3 principaux livres vous sera proposée : « Corcovado », « Les Pêcheurs d’étoiles » et « Assassins ». mediatheque@lambesc.fr +33 4 42 17 00 63 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-mediatheque/ La librairie Mot à Mot de Pertuis sera présente pour vous permettre d’acheter un ou des livres de Jean-Paul Delfino que vous pourrez vous faire dédicacer.

Cette soirée sera clôturée par un apéritif. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Ville Lambesc lieuville Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc