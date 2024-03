Rencontre d’Auteur François LANGE Salle Jules Ferry Plonéour-Lanvern, dimanche 14 avril 2024.

Rencontre d’Auteur François LANGE Salle Jules Ferry Plonéour-Lanvern Finistère

François LANGE est un ancien Officier de Police à la retraite. Passionné par l’Histoire de France et celle de la Bretagne en particulier, il a créé le personnage de François Le Roy, un policier bigouden intuitif mais gardant les pieds bien calés sur la terre de ses ancêtres.

Les aventures de cet inspecteur de police breton, plutôt atypique, se déroulent au XIXè siècle dans le Finistère du Second Empire.

Dans sa conférence, il évoquera deux thématiques :

– Pourquoi écrire des romans historiques se déroulant sous le Second Empire lorsqu’on a été un policier à la fin du 20e siècle et au début du 21e ?

– Comment allier fiction romanesque et réalité historique dans des romans dont l’action se déroule en plein 19e siècle ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Salle Jules Ferry Rue Jules Ferry

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne assobibliotheque@orange.fr

