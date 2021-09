Eymet Eymet Dordogne, Eymet Rencontre d’auteur et dédicace Jean-Alain Boutelier Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Rencontre d’auteur et dédicace Jean-Alain Boutelier Eymet, 16 septembre 2021, Eymet. Rencontre d’auteur et dédicace Jean-Alain Boutelier 2021-09-16 10:00:00 – 2021-09-16 12:00:00 Bibliothèque d’Eymet 31 Rue du Couvent

Eymet Dordogne Eymet La Bibliothèque d’Eymet accueille une rencontre d’auteur avec Monsieur Jean-Alain Boutelier autour de la présentation du livre : La leçon de courage. Jean-Alain Boutelier est un ancien eymétois, toujours attaché à ses racines. Surnommé “Beute” (un clin d’oeil à la chanson Betterfly) ce natif d’Eymet y a fait toute sa scolarité, à joué au Rugby à l’ASE, jusqu’à ce que sa vie professionnelle l’éloigne. Suite à un grave accident de la route en 2016, ce retraité de la Poste est hospitalisé et rejoint LADAPT de Virazeil. A son arrivé il est en fauteuil roulant… Plus fort que jamais, il vous donne rendez-vous à la bibliothèque d’Eymet, le 16 septembre, pour en parler…

Détails