Deux-Sèvres EUR En amont du festival Regards Noirs, temps fort du début d’année, la Ville en partenariat avec le festival Lettres du monde (Bordeaux) , le cinéma Le Moulin du Roc , la médiathèque Pierre Moinot et la librairie L’ombre du Vent vous convie à une rencontre de l’auteur Lluís Llach. Au programme :

18h : rencontre avec Lluís Llach animée par Joël Miro Lozano, Professeur agrégé d’espagnol à l’Université de Bordeaux, traducteur de catalan (entrée gratuite)

19h : signature dans la salle d’exposition en partenariat avec L’ombre du vent.

19h à 19h50 : Collation offerte par la Ville sur présentation du billet délivré à l’entrée de l’Auditorium – salle d’exposition

20h : Ciné polar : Les mystères de Barcelone, de Lluis Danés suivi d’une discussion avec Lluis Llach. Espagne /2020 / 1h46 / Noir et Blanc & Couleur (Catalan – Espagnol – Sous-titré en français) Source : Regards Noirs En amont du festival Regards Noirs, temps fort du début d’année, la Ville en partenariat avec le festival Lettres du monde (Bordeaux) , le cinéma Le Moulin du Roc , la médiathèque Pierre Moinot et la librairie L’ombre du Vent vous convie à une rencontre de l’auteur Lluís Llach. Au programme :

