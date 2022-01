RENCONTRE D’AUTEUR DIMITRI ROUCHON-BORIE Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

RENCONTRE D’AUTEUR DIMITRI ROUCHON-BORIE Clisson, 13 mai 2022, Clisson. RENCONTRE D’AUTEUR DIMITRI ROUCHON-BORIE MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy Clisson

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 21:30:00 MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy

Clisson Loire-Atlantique Dimitri Rouchon-Borie est né en 1977 à Nantes. Journaliste

spécialisé dans la chronique judiciaire et le fait divers, il est

l’auteur de « Au tribunal, chroniques judiciaires » dont il fera

une fiction en 2021 sous le titre de « Ritournelle ».

Le « Démon de la Colline aux Loups », son premier roman,

véritable tour de force littéraire a rencontré un large succès

public et critique. Il y décrit avec beaucoup de justesse,

« la voix cassée d’une victime devenue bourreau ».

Rencontre avec un auteur : Dimitri Rouchon-Borie qui est à l'origine de « Le démon de la colline aux loups »

spécialisé dans la chronique judiciaire et le fait divers, il est

l’auteur de « Au tribunal, chroniques judiciaires » dont il fera

une fiction en 2021 sous le titre de « Ritournelle ».

Le « Démon de la Colline aux Loups », son premier roman,

véritable tour de force littéraire a rencontré un large succès

public et critique. Il y décrit avec beaucoup de justesse,

« la voix cassée d’une victime devenue bourreau ».

En présence de la librairie des Villes invisibles.

