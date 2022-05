Rencontre d’auteur des mets et des mots Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Bouillons gourmands, Des recettes de base aux plats complets, concoctez-vous des dîners chaud bouillon !, Keda BLACK (Marabout, 2021)

Qu’il soit aux légumes, à la viande, au poisson, ou aux champignons, garni de

coquillettes, d’oeuf mollet ou encore de raviolis, le bouillon se décline selon les

envies, les occasions et les saisons.

Découvrez ou rédécouvrez toute la richesse des bouillons.

AUTRICE :

Keda BLACK, écrivaine gastronome française, créatrice culinaire à succès,

