Rencontre d’auteur, des mets et des mots, 8 juin 2022, .

Rencontre d’auteur, des mets et des mots

2022-06-08 18:30:00 – 2022-06-08

Le goût de Paris… et de la région Île-de-France, Sandrine AUDEGOND,

Nathalie HELAL (Hachette pratique, 2021)

Découvrez les trésors du goût que recèlent la capitale et sa région ! Métropole pâtissière, vigneronne, maraîchère, crémière, bouilleuse de cru, Paris s’est dotée d’un terroir et d’un patrimoine gourmand bien à elle. Sans oublier la richesse du terroir de ses régions. Pas de doute, Le Grand Paris est bien l’emblème mondial

de la gastronomie !

MODÉRATEUR :

Kilien STENGEL, chargé de mission, IEHCA

AUTRICE :

Nathalie HELAL, journaliste et auteure de guides, livres de cuisine et essais sur l’histoire de la gastronomie

Hachette cuisine

