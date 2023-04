Rencontre d’auteur bibliothèque Maurice Genevoix Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit Vous pouvez réserver au 01 46 07 35 05 Rencontre autour du livre « L’éloge des loges » aux éditions Autrement en présence d’ Aude de Tocqueville. « Ecouter raconter l’ordinaire ‘des gardiennes et gardiens’, les observer dans leurs tâches permet de lever un voile pudique et instructif sur un monde invisible mais profondément humain, confidentiel, dramatique parfois, drôle aussi… »

Un livre témoignage sur un métier méconnu dont on pensait qu’il allait disparaître avec les digicodes. bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris Contact :

éditions Autrement Histoires vraies des gardiennes et des gardiens d’immeubles parisiens

