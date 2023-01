Rencontre d’auteur : Bernadette Pepineau Lambesc Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Rencontre d'auteur : Bernadette Pepineau Lambesc, 14 avril 2023, Lambesc . Rencontre d'auteur : Bernadette Pepineau 6 Avenue De la Résistance Médiathèque Lambesc

2023-04-14 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-14 21:00:00 21:00:00

Bouches-du-Rhône Bernadette Pepineau a exercé le métier d’infirmière puis elle a travaillé dans la gestion de la PME familiale. En 1995, avec son époux, ils achètent une maison à Lambesc et les vacances dans cette résidence secondaire deviennent un rituel. En 2010, loin de la vie professionnelle, c’est à Lambesc qu’elle commence à écrire et l’inspiration est au rendez-vous.

En 2014, sous le nom de plume de Valentine Picard, son 1er roman Et le ciel t’aidera est édité. Fugue en mode majeur suivra trois ans après. Son dernier livre, La belle époque de Mathilde et Jeanne, paru en 2020, réinvente la jeunesse de ses grands-mères, nées à la fin du XIXe siècle. En décembre 2021, elle participe au « Concours de nouvelles Marcel Pagnol » et remporte le 1er prix avec sa nouvelle Le revenant d’Allauch. La Médiathèque invite Bernadette Pepineau pour une rencontre-conférence où l’auteure nous parlera de son parcours et de ce « virus » qu’est l’écriture. Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc

