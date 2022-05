RENCONTRE D’AUTEUR AVEC ROMAIN PUERTOLAS, 20 mai 2022, .

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC ROMAIN PUERTOLAS

2022-05-20 – 2022-05-20

Romain Puértolas est né en décembre 1975à Montpellier. Enfant, il souhaite devenir plongeur pour le Commandant Cousteau et agent secret, mais le destin en décide autrement.

Il sera tour à tour DJ, compositeur, professeur de langues, traducteur-interprète, steward, nettoyeur de machines à sous, animateur d’un programme anti-magie sur Youtube avant de devenir lieutenant puis capitaine de police.

Il est titulaire de deux maîtrises(Lettres et Civilisation Espagnoles ainsi que Français Langues Etrangères ) , d’une licence en Lettres et Civilisations Anglaises et d’un diplôme en météorologie.

Il parle 5 langues (français espagnol, catalan, anglais et russe) et a vécu dans 3 pays (France, Espagne et Angleterre) prouvant que le mouvement et le voyage tiennent une place privilégiée, si ce n’est essentielle, dans sa vie.

Son premier roman, “L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea”, paru en 2013, a été adapté en bande dessinée en 2017 puis au cinéma en 2018. Il a depuis été traduit dans 50 pays et 38 langues.

Ce succès a permis à Romain Puértolas de se consacrer par la suite entièrement à l’écriture.

Il est l’auteur de “La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel (2015), “Re-vive l’Empereur!” (2015), “Un détective très très très spécial” (2017), “Tout un été sans Facebook” (2017), “Les Nouvelles Aventures du fakir au pays d’Ikea (2018).

Après la parution en 2019 et 2020 de “La Police des fleurs, des arbres et des forêts et “Sous le parapluie d’Adelaïde” aux éditions Albin Michel, il revient aujourd’hui avec un nouvel opus “Les Ravissantes”, sorti le 30 mars dernier.

> Tout public

#SAISONCULTURELLE

Rencontre d’auteur avec Romain Puértolas, dont le 1er roman traduit dans 50 pays et 38 langues, revient avec un nouvel opus”Les Ravissantes”sorti le 30 mars dernier.

Romain Puértolas est né en décembre 1975à Montpellier. Enfant, il souhaite devenir plongeur pour le Commandant Cousteau et agent secret, mais le destin en décide autrement.

Il sera tour à tour DJ, compositeur, professeur de langues, traducteur-interprète, steward, nettoyeur de machines à sous, animateur d’un programme anti-magie sur Youtube avant de devenir lieutenant puis capitaine de police.

Il est titulaire de deux maîtrises(Lettres et Civilisation Espagnoles ainsi que Français Langues Etrangères ) , d’une licence en Lettres et Civilisations Anglaises et d’un diplôme en météorologie.

Il parle 5 langues (français espagnol, catalan, anglais et russe) et a vécu dans 3 pays (France, Espagne et Angleterre) prouvant que le mouvement et le voyage tiennent une place privilégiée, si ce n’est essentielle, dans sa vie.

Son premier roman, “L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea”, paru en 2013, a été adapté en bande dessinée en 2017 puis au cinéma en 2018. Il a depuis été traduit dans 50 pays et 38 langues.

Ce succès a permis à Romain Puértolas de se consacrer par la suite entièrement à l’écriture.

Il est l’auteur de “La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel (2015), “Re-vive l’Empereur!” (2015), “Un détective très très très spécial” (2017), “Tout un été sans Facebook” (2017), “Les Nouvelles Aventures du fakir au pays d’Ikea (2018).

Après la parution en 2019 et 2020 de “La Police des fleurs, des arbres et des forêts et “Sous le parapluie d’Adelaïde” aux éditions Albin Michel, il revient aujourd’hui avec un nouvel opus “Les Ravissantes”, sorti le 30 mars dernier.

> Tout public

#SAISONCULTURELLE

dernière mise à jour : 2022-04-29 par