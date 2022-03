Rencontre d’auteur avec Jean Michel Vignolle Léon, 1 avril 2022, Léon.

Rencontre d’auteur avec Jean Michel Vignolle Rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01 21:00:00 Rue Fernand Duboscq Médiathèque

Léon Landes Léon

Rencontre – échange – partage.

Ancien instituteur, Jean-Michel Vignolle fait partie de ces Landais fermement enracinés dans la glaise de Chalosse où toute sa famille a travaillé durement et vécu. Il tombe sous le charme de Bouricos, quartier historique de Pontenx-les-Forges (Landes), où se trouve une chapelle du XIIe siècle, un airial et un ruisseau qui serpente tel une petite Amazone landaise à l’ombre des arbres. Après avoir publié en 2018 les Nouvelles de Bouricos dans lesquelles l’imaginaire primait déjà, il s’en inspire pour écrire son premier roman, Et il quitta la nuit sans lune ni étoiles.

Informations au 05 58 48 70 61.

+33 5 58 48 70 61

