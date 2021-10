Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Rencontre d’auteur avec Gwenaël Bulteau Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Rencontre d’auteur avec Gwenaël Bulteau Coulonges-sur-l’Autize, 29 octobre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Rencontre d’auteur avec Gwenaël Bulteau Coulonges-sur-l’Autize

2021-10-29 18:00:00 – 2021-10-29

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Rencontre et dédicace avec Gwenaël Bulteau, auteur du roman policier “La République des faibles” dans le cadre du festival Terre de Lectures.

Rendez-vous Vendredi 29 octobre 2021 à 18h15 : rue des Halles 79160 Coulonges sur l’Autize.

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

