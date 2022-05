RENCONTRE D’AUTEUR AVEC FREDERIC BEZIAN, 4 juin 2022, .

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC FREDERIC BEZIAN

2022-06-04 – 2022-06-04

Né le 25 mai 1960 en Haute Garonne, Frédéric Bézian a suivi les cours de Claude Renard et François Schuiten à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles de 1978 à 1981.

Il débute dans les années 80 en publiant dans le magazine “A suivre”.

En 1982, il sort ainsi son premier album “”L’Etrange Nuit de Mr Korb” aux éditions Magic Strip suivi de 3Ginette, Martine et Josianne” chez Futuropolis.

Remarqué pour sa série “Adam Sarlech” ( prix de la critique à Angoulême 94), il développe un style graphique original, sombre et exigeant.

Passionné par le cinéma, il est contacté par le studio des Armateurs (producteurs de “Kirikou” et des”Triplettes de Belleville”) pour travailler sur le dessin animé “Belphégor”.

Après quelques essais, il est nommé directeur artistique, ce qui ne l’empêchera pas d’intervenir sur le story- board, le générique ou la composition musicale de cette série animée.

26 épisodes sont réalisés et la critique est unanime pour saluer cette oeuvre.

Frédéric Bézian a travaillé seul ou en collaboration sur divers albums (dont un Donjon Monsters”), ainsi que des revues et a illustré le cahier Livres de Libé.

Sa dernière publication avec Noël Simsolo, “Docteur Radar”, est une trilogie sur un savant fou qui veut dominer le monde.

Attention, toute ressemblance avec des films ou des romans d’aventures fantastiques existants est parfaitement voulue !

#SAISONCULTURELLE

Rencontre d’auteur avec Frédéric Bézian.Sa dernière publication avec Noël Simsolo, “Docteur Radar”, est une trilogie sur un savant fou qui veut dominer le monde.

Attention, toute ressemblance avec des films ou des romans d’aventures fantastiques existants est parfaitement voulue !

Né le 25 mai 1960 en Haute Garonne, Frédéric Bézian a suivi les cours de Claude Renard et François Schuiten à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles de 1978 à 1981.

Il débute dans les années 80 en publiant dans le magazine “A suivre”.

En 1982, il sort ainsi son premier album “”L’Etrange Nuit de Mr Korb” aux éditions Magic Strip suivi de 3Ginette, Martine et Josianne” chez Futuropolis.

Remarqué pour sa série “Adam Sarlech” ( prix de la critique à Angoulême 94), il développe un style graphique original, sombre et exigeant.

Passionné par le cinéma, il est contacté par le studio des Armateurs (producteurs de “Kirikou” et des”Triplettes de Belleville”) pour travailler sur le dessin animé “Belphégor”.

Après quelques essais, il est nommé directeur artistique, ce qui ne l’empêchera pas d’intervenir sur le story- board, le générique ou la composition musicale de cette série animée.

26 épisodes sont réalisés et la critique est unanime pour saluer cette oeuvre.

Frédéric Bézian a travaillé seul ou en collaboration sur divers albums (dont un Donjon Monsters”), ainsi que des revues et a illustré le cahier Livres de Libé.

Sa dernière publication avec Noël Simsolo, “Docteur Radar”, est une trilogie sur un savant fou qui veut dominer le monde.

Attention, toute ressemblance avec des films ou des romans d’aventures fantastiques existants est parfaitement voulue !

#SAISONCULTURELLE

dernière mise à jour : 2022-05-01 par