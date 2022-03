Rencontre d’artiste Coulonges-sur-l’Autize, 26 mars 2022, Coulonges-sur-l'Autize. Rencontre d’artiste Coulonges-sur-l’Autize

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-26 12:30:00

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Venez à la rencontre de Claude Allègre qui expose actuellement à la Hall’Expo, elle vous fera partager sa passion pour les portraits et découvrir ses carnets de voyage.

Manifestation gratuite Venez à la rencontre de Claude Allègre qui expose actuellement à la Hall’Expo, elle vous fera partager sa passion pour les portraits et découvrir ses carnets de voyage.

Manifestation gratuite +33 5 49 06 14 47 Venez à la rencontre de Claude Allègre qui expose actuellement à la Hall’Expo, elle vous fera partager sa passion pour les portraits et découvrir ses carnets de voyage.

Manifestation gratuite bibliothèque

Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2022-03-23 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville Coulonges-sur-l'Autize Departement Deux-Sèvres

Rencontre d’artiste Coulonges-sur-l’Autize 2022-03-26 was last modified: by Rencontre d’artiste Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize 26 mars 2022 Coulonges sur l'Autize Deux-Sèvres

Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres