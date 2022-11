Rencontre dansée Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Rencontre dansée Vitry-le-François, 11 décembre 2022, Vitry-le-François. Rencontre dansée

Avenue du Quai Saint-Germain Gymnase Espace Simone Signoret Vitry-le-François Marne Gymnase Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain

2022-12-11 – 2022-12-11

Gymnase Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain

Vitry-le-François

Marne Compagnie Apple d’air. Une rencontre dansée avec Stéphanie Bargues pour un moment ludique de découverte du travail et du jeu du corps, accessible à tous dès 10 ans, sur inscription. Compagnie Apple d’air. Une rencontre dansée avec Stéphanie Bargues pour un moment ludique de découverte du travail et du jeu du corps, accessible à tous dès 10 ans, sur inscription. 10h. Gymnase Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Vitry-le-François Marne Gymnase Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Ville Vitry-le-François lieuville Gymnase Espace Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Rencontre dansée Vitry-le-François 2022-12-11 was last modified: by Rencontre dansée Vitry-le-François Vitry-le-François 11 décembre 2022 Avenue du Quai Saint-Germain Gymnase Espace Simone Signoret Vitry-le-François Marne Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne