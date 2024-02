Rencontre dansée avec la Cie Farid’O Fresne-Léguillon, mercredi 19 juin 2024.

Rencontre dansée avec la Cie Farid’O Fresne-Léguillon Oise

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle accueille en résidence-mission la

compagnie de danse lilloise Farid’O de février à juin 2024. La compagnie propose aux habitants de découvrir son univers grâce à une soirée mêlant rétrospective, échanges et atelier de pratique, le mercredi 13 mars à 20h à Fresnes-L’Éguillon.

La compagnie invite l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire

à une présentation rétrospective de ses 20 années d’existence et à un dialogue autour de sa démarche artistique, mêlant textes, musique et danse,

et de ses réflexions actuelles autour de leur création en cours Matin brun.

Ce moment d’échange se poursuivra par un atelier de pratique avec les

danseurs et musiciens.

Pendant sa période de résidence, les artistes de la compagnie mènent des

actions culturelles destinées aux écoles, collèges, accueils de loisirs, maisons de retraite, bibliothèques… mais également des actions ouvertes à

tout public. Ils présentent leurs spectacles Lecture dansée de l’œil du loup, Step, organisent des ateliers avec les associations de danse locales et proposent des ateliers de danse au grand public. La compagnie revient le 14 septembre à l’occasion de Vexin-Thelle en fête pour un bal swing ouvert à tous.

La compagnie Farid’O ?

Créée en 2003 par Farid Ounchiouenne, la compagnie s’accomplit grâce à un vocabulaire chorégraphique, à l’origine axé sur la danse hip-hop et souvent basé sur des textes littéraires, qui se nourrit également de différentes disciplines artistiques telles que la danse contemporaine, le théâtre, le cirque, la vidéo… 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:30:00

fin : 2024-06-19 16:30:00

29, rue Nationale

Fresne-Léguillon 60240 Oise Hauts-de-France culture@vexinthelle.com

L’événement Rencontre dansée avec la Cie Farid’O Fresne-Léguillon a été mis à jour le 2024-02-23 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre