RENCONTRE – DANS L’OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINA MALKOUN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

RENCONTRE – DANS L’OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINA MALKOUN Nancy, 8 avril 2022, Nancy. RENCONTRE – DANS L’OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINA MALKOUN MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy

2022-04-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-08 22:00:00 22:00:00 MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est France 10 EUR Tout public Adultes Rencontre avec Christina MALKOUN animée par Pierre CHRISTOPHE, journaliste

> Collation inspirée du Liban

> Les travaux de Christina MALKOUN Christina MALKOUN est une photographe libanaise résidente à Beyrouth.

À travers son travail, elle aborde le sujet des droits de l’homme avec la création de plusieurs projets photographiques, multimédias et films documentaires.

Son plus récent projet se focalise sur les réfugiés au Liban. +33 6 15 41 98 84 http://associationculturecom.blogspot.fr/ Christina Malkoun

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy

dernière mise à jour : 2022-03-21 par DESTINATION NANCY Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Ville Nancy lieuville MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

RENCONTRE – DANS L’OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINA MALKOUN Nancy 2022-04-08 was last modified: by RENCONTRE – DANS L’OBJECTIF DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINA MALKOUN Nancy Nancy 8 avril 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle