Rencontre dans le jardin de Pline l’Ancien Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Chassenon Catégories d’évènement: Charente

Chassenon

Rencontre dans le jardin de Pline l’Ancien Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus, 4 juin 2022, Chassenon. Rencontre dans le jardin de Pline l’Ancien

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus

A travers la présentation des plantes et de leur utilisation à l’époque gallo-romaine, la jardinière vous introduit au Jardin de Pline et à son potager : recherche des plantes, entretien, gestion au naturel d’un jardin à vocation pédagogique… (supplément de 2€/personne)

Sur inscription. Tarifs : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans et personnes en fauteuil roulant, 5€ pour étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi. Supplément animation : +2€/personne pour les rencontres au jardin.

Découvrez les plantes et leur utilisation à l’époque gallo-romaine ! Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

