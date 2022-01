Rencontre dans le cadre de la Nuit de la Lecture Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé

Rencontre dans le cadre de la Nuit de la Lecture Saint-Loup-Lamairé, 21 janvier 2022, Saint-Loup-Lamairé. Rencontre dans le cadre de la Nuit de la Lecture Saint-Loup-Lamairé

2022-01-21 18:00:00 – 2022-01-21

Rencontre avec Fabien Gouault, auteur deux-sévrien du Pacte de la Dîme. Également journaliste, venez le rencontrer pour échanger autour de son livre et de son travail d'écriture. Inscriptions obligatoires 05 86 30 10 61 ou media-tech@saint-loup-lamaire.fr. Pass sanitaire demandé.

Saint-Loup-Lamairé

dernière mise à jour : 2022-01-18 par CC Airvaudais Val du Thouet

