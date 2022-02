Rencontre : Daniel Girault et Christian Leroy Erquy, 25 février 2022, Erquy.

Rencontre : Daniel Girault et Christian Leroy Bibliothèque Le blé en herbe 1 Rue Guerinet Erquy

2022-02-25 16:30:00 – 2022-02-25 18:00:00 Bibliothèque Le blé en herbe 1 Rue Guerinet

Erquy Côtes d’Armor

De Lorient en Orient, les artistes, écrivains et historiens de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer vous font voyager au temps de la Compagnie des Indes. Avec le commerce maritime, les chasses au trésor, les batailles navales, mais aussi la sinistre traite négrière, les XVIIe et XVIIIe siècles s’illustrent ici de créations originales contemporaines. Leurs regards croisés composent un véritable cabinet de curiosités. Brigitte Nicolas, directrice du musée de la Compagnie des Indes à Lorient, le souligne dans sa préface : « Avec leur choix de sujets, de mots, d’inspirations, de dessins, de couleurs, ils font à leur manière revivre ce passé constitutif de notre présent. »

L’ouvrage sera présenté et dédicacé par deux membres de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer : Daniel GIRAULT, artiste Hillionnais bien connu, peintre, graveur et faïencier d’art, accompagné de Christian LEROY, peintre et concepteur graphique du livre.

Accès libre et gratuit

De Lorient en Orient, les artistes, écrivains et historiens de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer vous font voyager au temps de la Compagnie des Indes. Avec le commerce maritime, les chasses au trésor, les batailles navales, mais aussi la sinistre traite négrière, les XVIIe et XVIIIe siècles s’illustrent ici de créations originales contemporaines. Leurs regards croisés composent un véritable cabinet de curiosités. Brigitte Nicolas, directrice du musée de la Compagnie des Indes à Lorient, le souligne dans sa préface : « Avec leur choix de sujets, de mots, d’inspirations, de dessins, de couleurs, ils font à leur manière revivre ce passé constitutif de notre présent. »

L’ouvrage sera présenté et dédicacé par deux membres de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer : Daniel GIRAULT, artiste Hillionnais bien connu, peintre, graveur et faïencier d’art, accompagné de Christian LEROY, peintre et concepteur graphique du livre.

Accès libre et gratuit

Bibliothèque Le blé en herbe 1 Rue Guerinet Erquy

dernière mise à jour : 2022-01-19 par