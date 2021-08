Rencontre d’AfriqueS Square du Maquis de Saffré, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18

Horaire : 08:00 01:00

Gratuit : oui

Co-organisation de Tissé Métisse l’Association et la Maison de l’Afrique.Autour d’une journée, une agora qui représentera l’Afrique et les savoir-faire de la diaspora qu’elle soit de l’Ouest, de l’Est, du Sud, du Nord, Centrale ou Insulaire, et qui est présente sur le territoire de Nantes Métropole. Des interludes d’artistes, des spectacles et animations multiples ponctueront la journée afin de proposer un programme riche et accueillant pour toutes et tous sur la thématique “Des saveurs, des couleurs, des créateurs”. Dans le cadre d’AfriqueS à Nantes

Square du Maquis de Saffré Rue Sully Centre-ville Nantes