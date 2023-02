Rencontre d’accordéons Atelier du Neez, 20 mai 2023, Jurançon .

Rencontre d’accordéons

583 Av. du 18 Juin 1940 Atelier du Neez Jurançon Pyrenees-Atlantiques

2023-05-20 18:00:00 – 2023-05-20

Atelier du Neez 583 Av. du 18 Juin 1940

Jurançon

Pyrenees-Atlantiques

EUR Dans la poursuite d’un premier semestre très riche artistiquement, le Conservatoire vous propose une deuxième partie d’année autant colorée que diversifiée.

Le Conservatoire de Pau se propose de fédérer les diverses pratiques musicales autour de cet instrument à l’occasion d’un

grand rassemblement entre professeurs et élèves passionnés. Ecoles de musique de la région paloise et du département, conservatoires de Bayonne et d’Irun, un réseau d’accordéonistes va se créer tout au long de cette journée de répétitions et d’échanges. En partageant un répertoire commun, accordéons chromatiques et diatoniques se retrouvent le temps d’un concert unique ouvert à tous.

