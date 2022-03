Rencontre Cyclo Voyageurs avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**En solo, duo, famille ou entre amis, un temps d’échange pour poser toutes ses questions et préparer au mieux son voyage.** **Tout public, en accès libre.**

Gratuit, SANS inscription

Envie d’aventure sur deux roues ?Venez rencontrer des voyageurs qui ont sauté le pas et partagent leurs expériences sur leurs voyages à vélo Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

