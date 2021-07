Crots Crots Crots, Hautes-Alpes Rencontre curieuse (et gourmande) : Seigneurs d’Embrun et charcutiers gavots Crots Crots Catégories d’évènement: Crots

Hautes-Alpes

Rencontre curieuse (et gourmande) : Seigneurs d’Embrun et charcutiers gavots Crots, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Crots. Rencontre curieuse (et gourmande) : Seigneurs d’Embrun et charcutiers gavots 2021-07-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-23 17:30:00 17:30:00

Crots Hautes-Alpes Crots EUR RENCONTRES CURIEUSES (ET GOURMANDES) avec une guide conférencier du Pays d’art et d’histoire, visite guidée à la rencontre d’un savoir-faire. Goûtez le savoir, écoutez le faire ! dernière mise à jour : 2021-06-15 par

