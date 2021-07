Paris Cité internationale des arts Paris Rencontre / Curatorial Hotline in the flesh Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour « curatorial hotline in the flesh », événement d’anniversaire organisé par l’association Societies, avec le soutien du Ministère de la Culture dans le cadre de l’Été culturel 2021, le collectif curatorial hotline se réunit physiquement pour la première fois à la Cité internationale des arts pour une discussion publique avec deux personnalités invitées. Rencontre / Curatorial Hotline in the flesh En mai 2020, plusieurs professionnels de l’art – artistes, curateurs, chercheurs, auteurs et autres – se sont rejoints à la sortie du premier confinement pour lancer la “curatorial hotline”. Cette initiative solidaire devait permettre à d’autres travailleurs de l’art, émergents ou professionnels, de maintenir le contact alors que l’ensemble des lieux culturels étaient fermés ou en fonctionnement réduit. En un an, le collectif de curatorial hotline, basé entre Paris, Lisbonne, Moscou, Vienne, Doha et Johannesburg et parlant huit langues, a permis à plus de 500 travailleurs de l’art – dont les artistes en résidence à la Cité internationale des arts – de commencer ou de continuer d’échanger autour de leur pratique, de leurs recherches et des différentes formes de professionnalisation, ou tout simplement de converser en périodes d’isolement. Aujourd’hui, cette initiative démontre que les besoins qu’elle a révélés précédaient notre vécu collectif du Covid-19, et que son activité doit se poursuivre. Pour Curatorial hotline in the flesh, événement d’anniversaire organisé par l’association Societies, avec le soutien du Ministère de la Culture dans le cadre de l’Été culturel 2021, curatorial hotline se réunit physiquement pour la première fois à la Cité internationale des arts pour une discussion publique avec deux personnalités invitées. Également avec la participation des membres du collectif : Wadha Al-Aqeedi, Alice Bonnot, Thomas Conchou, Alexandra Goullier Lhomme, Daria Kravchuk, Brooklyn J. Pakathi, Sasha Pevak et Julien Ribeiro. Vendredi 16 juillet 2021, 19h

