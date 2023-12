[rencontre] Cultures triangulaires : continuités et discontinuités culturelles La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [rencontre] Cultures triangulaires : continuités et discontinuités culturelles La Maison des métallos Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant durée 1h30 tout public tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) gratuit pour les participant·es à l’atelier réservation conseillée Anne Nguyen et Pascal Luce vous invitent à explorer le rôle des déplacements de population et des contextes sociaux dans l’évolution des pratiques ancestrales de la danse. De l’Afrique aux Amériques en passant par l’Europe, quels sont les points de continuité ou de discontinuité qui ont favorisé l’émergence ou les remplacements culturels ? Danses

hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les

jeunes, il y a souvent de la danse. La danse est-elle une fonction

vitale, qui ressurgit lorsque certaines conditions sociales sont réunies

? Peut-elle émerger sans se nourrir d’un certain héritage ? Pourquoi

certaines populations ont-elles oublié de danser ? Pourquoi d’autres

réinventent-elles sans cesse la danse ? Anne Nguyen et Pascal Luce – danseur de la Compagnie par Terre et assistant chorégraphe du spectacle Matière(s) première(s),

vous invitent à explorer la circulation triangulaire des cultures, du

continent africain aux ghettos afro-américains jusqu’à l’Europe

post-coloniale américanisée. Comment les zones urbaines et les

circonstances sociales favorisent-elles la créolisation des traditions,

parfois jusqu’à la gentrification ? La conversation

sera suivie d’un temps de question-réponses : curieux·ses,

chercheur·euses ou passionné·es de danse, n’hésitez pas à poser vos

questions ! La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/conversation-cultures-triangulaires +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/285665-cultures-triangulaires-continuites-et-discontinuites-culturelles

