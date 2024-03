Rencontre culturelle Salle de L’Obélisque 4 Ter route de Creil à Senlis Saint-Leu-d’Esserent, samedi 25 mai 2024.

Rencontre culturelle diner dansant et folklorique Samedi 25 mai, 20h00 Salle de L’Obélisque 4 Ter route de Creil à Senlis sur inscription

Grande rencontre culturelle suivie dun diner dansant sous réservation programe et details sur affiche groupe folklorique Cantares de Viana Ercuis et le groue Talento Musical pour animer cette grande soirée nous vous attendons nombreux réservations le plus tot possible au 06 08 51 93 07 places limités bar ouvert à partir de 18h00.

Salle de L’Obélisque 4 Ter route de Creil à Senlis 4-Ter Route de Creil 60300 Senlis Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 51 93 07 »}]