Plouguerneau Finistère Avec Kamal Hamadache , Alain Mahé : un Oud, un Ukulele, des arcs, des pommes de pin, des bois flottés, de petits êtres, un Mac Intosh, des contrôleurs midi. Pour créer et jouer une musique en grande partie non écrite,

en partie improvisée électronique, acoustique, électrique, informatique accompagnée de mélodies marines, forestières

