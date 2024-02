Rencontre croisée Libraire Tandem Mauléon-Licharre, vendredi 16 février 2024.

Mathilde de Télossie et Patrick Fort, auteurs du catalogue des éditions Passiflore, présenteront leurs livres « Évanouie » et « Là-bas, la forêt m’attend », à l’aune des thématiques de la mémoire et de l’oubli, centrales dans ces deux oeuvres.

En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairietandem@gmail.com

