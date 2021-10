Nice Forum d'Urbanisme et d'Architecture Alpes-Maritimes, Nice Rencontre croisée lors du finissage de l’exposition “Os candangos, iconographie de la table rase” : Guillaume LINARD-OSORIO / Tiago ANDRADE Forum d’Urbanisme et d’Architecture Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2021 et du finissage de l’exposition/vidéo de Guillaume LINARD-OSORIO “Os candangos, iconographie de la table rase”, et à l’occasion de la manifestation “Les Visiteurs du soir” organisée par Botox[s], **le Forum d’Urbanisme et d’Architecture propose le samedi 16 octobre à 15 heures 00 une rencontre croisée avec Guillaume LINARD-OSORIO, architecte et artiste, et Tiago ANDRADE, cinéaste** entre les deux pôles de tension de l’exposition elle-même : la mythologie des icônes du Moderne et les réalités sociales et créatives universelles d’aujourd’hui à partir de l’exemple du Brésil.

Inscription souhaitée

