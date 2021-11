Saint-Étienne-de-Crossey Saint-Étienne-de-Crossey Isère, Saint-Étienne-de-Crossey Rencontre croisée «La BD, entre scénario et illustration» Saint-Étienne-de-Crossey Saint-Étienne-de-Crossey Catégories d’évènement: Isère

Saint-Étienne-de-Crossey

Rencontre croisée «La BD, entre scénario et illustration» Saint-Étienne-de-Crossey, 20 novembre 2021, Saint-Étienne-de-Crossey. Rencontre croisée «La BD, entre scénario et illustration» Salle du conseil 134 rue de la Mairie Saint-Étienne-de-Crossey

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-20 Salle du conseil 134 rue de la Mairie

Saint-Étienne-de-Crossey Isère Saint-Étienne-de-Crossey Rencontre croisée : la BD, entre scénario et illustration avec Séverine Vidal et David Sala. Rencontre animée par Thierry Caquais. livresavous@paysvoironnais.com +33 4 76 65 93 00 https://www.livresavous.fr/ Salle du conseil 134 rue de la Mairie Saint-Étienne-de-Crossey

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Étienne-de-Crossey Autres Lieu Saint-Étienne-de-Crossey Adresse Salle du conseil 134 rue de la Mairie Ville Saint-Étienne-de-Crossey lieuville Salle du conseil 134 rue de la Mairie Saint-Étienne-de-Crossey