Tullins Isère Tullins Venez assister à une rencontre croisée avec Thomas Flahaut et Jacky Schwartzmann, animée par Thierry Caquais, dans le cadre de la 13ème édition du Festival Livres à vous. livresavous@paysvoironnais.com +33 4 76 65 93 00 https://www.livresavous.fr/ Passiflore 666 Av. du Peuras Tullins

