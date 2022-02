RENCONTRE – COUPS DE CŒUR MANGA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Venez échanger avec Magaly (Manga Café) autour de ses coups de cœur littéraires. Tout public- Pôle littérature Venez échanger avec Magaly (Manga Café) autour de ses coups de cœur littéraires. Tout public- Pôle littérature mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ Venez échanger avec Magaly (Manga Café) autour de ses coups de cœur littéraires. Tout public- Pôle littérature MAM

