Station Ausone, le jeudi 9 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/dmOFi0D](https://cutt.ly/dmOFi0D)](https://cutt.ly/dmOFi0D) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre

Venez assister à la rencontre “Corto Maltese” avec les auteurs de la nouvelle aventure “Océan noir”, Martin Quenehen et Bastien Vivès. L’ouvrage paraîtra le 1er septembre aux éditions Casterman. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

