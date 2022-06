Rencontre : conversation avec Vinciane Despret à la maison des Arts de Cajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc 46160 Entrée libre sur réservation Des paysages, des écosystèmes disparaissent. Il est urgent d’observer : pour entendre, pour adopter de nouvelles perspectives, pour inventer les mots nouveaux, qui diront comment faire autrement avec le vivant. En écho à l’exposition Dans les forêts disparues du monde présentée à la Maison des arts Georges et Claude Pompidou pendant tout l’été, Vinciane Despret présentera son « écologie des idées » en conversation avec Thomas Delamarre, directeur de la Maison des arts. Avec le réseau de lecture publique du Grand-Figeac, dans le cadre du programme Eurêka reservation@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 Entrée libre sur réservation Despret©JLW-Caeymaex

