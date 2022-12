RENCONTRE/CONFERENCE ‘VOYAGE VERS LES ECOLES DU HAUT-DOLPO,NEPAL’ Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Catégories d’évènement: Nayemont-les-Fosses

Vosges Nayemont-les-Fosses Michel Dussaulx vous propose de découvrir l’immensité et la beauté des paysages du Haut-Dolpo, région reculée du Nord-Ouest du Népal où le bouddhisme est omniprésent, de partager avec vous les péripéties, émotions et rencontres vécues lors de ce voyage réalisé en septembre 2019.

Laissez-vous charmer par les visages souriants d’enfants et leurs danses. Un long voyage, par de hauts cols de plus de 5000 m d’altitude, par le lac de Phoksumdo, aux couleurs turquoise, pour enfin atteindre les écoles de Saldang et de Ku, proches de la frontière Tibétaine. +33 3 29 50 60 95 Nayemont-les-Fosses

